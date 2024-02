„Rojst ’97” – streszczenie i wyjaśnienie zakończenia 2. sezonu

Z początku wszystko wskazuje na to, że dzieciak utopił się przypadkiem, gdy rozsadzono wał przeciwpowodziowy przy osiedlu Gronty — co zrobiono tylko po to, by uratować ekskluzywne osiedle Oaza. Policja badała jednak różne inne tropy, a jeden z policjantów o nazwisku Mika wymusił nawet przyznanie się do winy na pewnym okolicznym ćpunie, którego podejrzewano o gwałty na nieletnich.