Gladiator 2 wpada do streamingu. Zobaczycie go bez dodatkowych opłat

W filmie zagrała plejada gwiazd: Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Denzel Washington, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi i Connie Nielsen.



Filmzarobił na całym świecie ponad 420 mln euro. Z jakiegoś powodu organizacja National Board of Review zaliczyła go do grupy dziesięciu najlepszych filmów roku 2024. Został też nominowany do dwóch Złotych Globów, czterech nagród Critics’ Choice, trzech nagród BAFTA oraz Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych SAG.