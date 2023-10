Horrorem w bożonarodzeniowy kicz. To kino grozy nie tylko od święta - recenzja filmu ze Splat!FilmFest

Standardowe filmy świąteczne mają przypominać o rodzinnych wartościach i ogrzewać nas lepiej niż gorące kakao. Atakują wszechobecną radością, której jeszcze przed nadejściem grudnia mamy serdecznie dość, bo Last Christmas usłyszeliśmy jakieś 2137 razy za dużo. Lekarstwem na otaczającą nas atmosferę stają się horrory wbijające w nią zakrwawione ostrza. Święty Mikołaj nie pojawia się w nich, aby rozdawać prezenty, bo jakiś szaleniec przywdziewa jego kostium, żeby mordować ("Cicha noc, śmierci noc"). Scena spokojnej kolacji w towarzystwie najbliższych też nie wchodzi w grę, gdyż bohaterów może ścigać zbuntowany robot ("Christmas Bloody Christmas").



Twórcy horrorów znają wiele sposobów na rozprawienie się z bożonarodzeniowym kiczem. Gdybyście zapytali mnie, który z nich wybrali scenarzyści "Gry w opętanie", odpowiedziałbym: tak. Sean Redlitz i Jenn Wexler (przy okazji reżyserka filmu) już na samym początku nie pozwalają bohaterom wieszać świątecznych lampek na oknach, tylko każą krwią malować na nich satanistyczne symbole. Dzieje się to na jednym, długim i cudownym ujęciu, przedstawiającym masakrę ewidentnie inspirowaną morderstwem Sharon Tate. Jude i jego ekipa włamuje się bowiem do pewnego domu, którego mieszkańców zabijają i wycinają kawałek skóry jednej kobiecie. Dlaczego? Szybko odpowiedzi na to pytanie nie poznamy.



