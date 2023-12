Współcześni Bonnie i Clyde w "GTA VI"? Najwyższa pora dać spokój oryginałom

Przypomnijmy sobie skróconą historię oryginałów. Bonnie Parker i Clyde Barrow zaczynali od drobnych kradzieży i włamań, ale - jak to zwykle bywa - było im mało. Bonnie dołączyła do grupy młodocianych przestępców, którymi w latach 30. XX wieku przewodził Clyde. Oboje wychowywali się w biedzie, w dotkniętym kryzysem Teksasie; on wciąż na bakier z prawem, wsadzany do więzień za drobne przestępstwa, został potężnie skrzywdzony przez ich system. Ona, wzorowa uczennica, inteligentna i oczytana, chciała wyrwać z życia jak najwięcej. Pisywała wiersze i przemówienia dla polityków; wygrała krajowy konkurs pisarski.



Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach się poznali - ta historia ma kilka wersji. Najważniejsze, że wpadli sobie w oko. On był już po odsiadkach - to w więzieniu miał popełnić pierwsze morderstwo, zabijając innego osadzonego, który próbował wykorzystać go seksualnie. Po wyjściu, jak to często bywa, był już zupełnie innym człowiekiem. W tekście Johna Phillipsa pt. „Bonnie and Clyde’s Revenge on Eastham” czytamy, że chłopak miał gdzieś sławę i bogactwo. Zależało mu jedynie na zemście na całym penitencjarnym systemie Teksasu. Głupie i złe, jasne, ale zapewne już nie potrafił inaczej.



