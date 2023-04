Max robi nowego "Harry'ego Pottera", a fani dopominają się o reboot innej serii fantasy

To się dzieje. HBO Max przygotowuje reboot "Harry'ego Pottera". Historię Chłopca, Który Przeżył zobaczymy tym razem w formie serialu. Czeka nas siedem długich sezonów. Każdy z nich będzie oparty na innej książce z serii, co pozwoli na głębsze i bardziej szczegółowe ukazanie tej historii na ekranie. Potterheadzi trochę przebierają nóżkami, a trochę boją się, czy nie zniszczy to spuścizny filmów z Danielem Radcliffem.



Trochę musimy poczekać, zanim zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem po oficjalnej wieści o nowej wersji "Harry'ego Pottera" fani innej franczyzy fantasy postanowili upomnieć się o swoje. Głośno domagają się, aby ktoś w końcu zrebootował filmowe adaptacje ich ukochanych powieści, w których również czarów nie brakuje. A prócz nich jest jeszcze lew i stara szafa.



