J.K. Rowling mówi, że troje aktorów mogłoby zepsuć jej film. Ciekawe, o kogo chodzi

Nikogo chyba nie dziwi, że J.K. Rowling co jakiś czasu uaktywnia się na portalu X, a internauci prędko wyłapują jej kontrowersyjne wypowiedzi lub zaczepki. Było tak w zeszłym roku, kiedy pisarka publicznie zaatakowała Daniela Radcliffe'a i Emmę Watson, którzy jawnie opowiadają się za prawami osób transpłciowych (w przeciwieństwie do Rowling), i jest również teraz. Chociaż tym razem użytkownicy X mogą jedynie przypuszczać, że autorka negatywnie wypowiedziała się na temat gwiazd "Harry'ego Pottera", to i tak mają swoje przekonujące teorie.