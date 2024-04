Wyrok wobec Harveya Weinsteina uchylony. "Remedium na te rażące błędy jest nowy proces"

W 2017 r. w gazetach "The New York Times" i "The New Yorker" ukazały się artykuły, w których Harvey Weinstein został oskarżony przez wiele kobiet o molestowanie seksualne - "The New York Times" podaje, że mogła być ich nawet setka. Na liście znalazły się nazwiska wpływowych aktorek i modelek, a wśród nich m.in. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Mira Sorvino czy Jennifer Siebel, żona gubernatora Kalifornii. Fala oskarżeń wobec Weinsteina doprowadziła do powstania ruchu #MeToo, a w w wyniku głośnego procesu, który odbył się w 2020 r., były producent filmowy został skazany na 23 lata pozbawienia wolności.