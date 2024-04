HBO Max przypomina, jak robiło się kiedyś romantyczne komedie. To zupełnie inna klasa

Ten amerykańsko-brytyjski film z 1995 r. to prawdziwa klasyka gatunku - zresztą, Meg Ryan w obsadzie chyba nie pozostawia co do tego wątpliwości. Obraz wyreżyserował legendarny Lawrence Kasdan - gość odpowiedzialny za reżyserię lub scenariusze do filmów takich jak klasyczne „Star Wars”, filmy o Indiana Jonesie, „Bodyguarda” i wiele innych kultowych obrazów.



Napisana przez Adama Brooksa fabułą opowiada o kobiecie, której narzeczony zakochał się w innej kobiecie podczas służbowej podróży do Paryża. Choć latanie samolotem to największy lęk Kate, bohaterka decyduje się przełamać swoje bariery i wyrusza do Francji, by skonfrontować się ze zdrajcą. Lot nie jest najgorszy: Kate jest wspiera przez sympatycznego Francuza - nie wie jednak, że facet jest złodziejem poszukiwanym przez policję. A to oznacza kłopoty.



Trzydzieści lat temu film zebrał mieszane recenzje, jednak z czasem stał się flagowym przedstawicielem oldschoolowych rom-kobów. Nie sposób nie docenić subtelnego poczucia humoru Kasdana i faktu, że postanowił skupić się na bohaterach i ich uczuciach, zamiast opierać się na archetypach i najprostszych możliwych ścieżkach fabularnych. To naprawdę rzadko spotykane komediowe wyczucie, świetne kreacje i bardzo ciepła warstwa romantyczna. Przyjemne - warto sobie odświeżyć!



