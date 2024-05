HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Najlepsze nowości, przy których nie będziecie się nudzić

Już w przyszłym miesiącu HBO Max przekształci się w Max, a do oferty platformy wpadnie jeden z jej największych hitów - 2. sezon „Rodu smoka’. Jednak póki co serwis robi wszystko, by obsypać subskrybentów nowościami i umilić im czekanie na premiery kinowych hitów. Dlatego też - mimo ich braku - każdy widz powinien znaleźć w tej bibliotece coś dla siebie.