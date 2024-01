Czekaliśmy na ten dzień długie lata. Na HBO Max wpada nowa odsłona wybitnego kryminału

A zatem: "Detektyw" powraca, łącząc klasyczną kryminalną fabułę z tym, co trudno racjonalnie wyjaśnić. Zarówno atmosferą, jak i pewnymi obrazami czy dialogami odwołuje się do pierwowzoru, w każdym detalu podkreślając, że to właśnie on jest dla niego głównym punktem odniesienia, źródłem inspiracji. Czułem to od pierwszych kwadransów - i było to wspaniałe uczucie.



Podejście do historii, intryga, silna perspektywa pierwszoplanowych postaci (tym razem kobiecych), wszechobecna niepewność i atmosfera niepokoju jednoznacznie przywodzą na myśl ikonicznego poprzednika. Podobnie jak w oryginale, także tutaj widz samemu interpretuje elementy metafizyczne - twórcy nie udzielają jasnych odpowiedzi, unikają jednoznaczności. Mity i przesądy rdzennych mieszkańców Ennis mogą okazać się prawdą, jeśli tylko tego zechcemy.



Uczucie wszechobecnego lęku dominuje tu znacznie bardziej niż w poprzednich seriach. A przez tę przerażającą, zawiłą policyjną narrację przebija się opowieść o ogromie krzywd, zadanych nie tylko ludziom (min. rdzennym mieszkańcom), ale także samej naturze. Co więcej, całość zmierza ku naprawdę przemyślanemu, satysfakcjonującemu zakończeniu. Odpalcie nowego "Detektywa" i śledźcie losy policjantek przez kolejne tygodnie. Nie pożałujecie.