Jeden z najlepszych filmów roku i sequel oscarowego arcydzieła nareszcie na HBO Max! To będą dobre święta

Grudzień 2023 dobiega końca, a my powoli wkraczamy w nowy rok 2024. HBO Max nie zamierza pozwolić swoim subskrybentom-kinofilom na nudę - po kilku tygodniach względnej posuchy możemy szykować się na solidną porcję świetnych produkcji. "Pozłacany wiek", "Rick i Morty", "Julia", "Bookie" czy "Moje przygody z Supermanem" wracają z kolejnymi odcinkami - miłośnicy seriali zawsze mogą liczyć na nowe epizody popularnych seriali w ofercie platformy Warnera. Również fani form długometrażowych nie będą mieli powodów do narzekań.



Między świętami a nocą sylwestrową biblioteka HBO Max zostanie wzbogacona o mnóstwo znakomitych tytułów. Wymienię choćby "Blue Velvet", "Ludzkie dzieci", "Życzenie śmierci", "Nić widmo" czy "Ave, Cezar!" to tylko część z obrazów godnych uwagi. Teraz chciałbym jednak obraz, który wpadł do serwisu właśnie w ten weekend. Jest to sequel fenomenalnej, oscarowej animacji - jednego z najlepszych filmów superbohaterskich w historii i bez wątpienia najlepszej pełnometrażowej opowieści o Człowieku Pająku.



