Weekendowa premiera HBO Max najpierw przekopie was emocjonalnie

Kurz po "Diunie 2" opadł - abonenci HBO Max wciąż poszukują filmowych i serialowych nowości, które zagwarantują im mile spędzony czas. Co trafiło do oferty platformy w ostatnich dniach i co wyląduje w niej lada moment? Co obejrzeć w serwisie?



„Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II” radzą sobie nieźle, 3 sezon „Hacks” dobiega końca”, „Nick & Aaron Carter” szykują się do startu, „Przeklęty 2” skończy się już w przyszłym tygodniu, podobnie zresztą jak „Sympatyk”; „Pani sprzątająca” również zbliża się do końca. Tymczasem 2. odsłona „Uśmiechniętych przyjaciół” dopiero się rozkręca. Jasne, nie są to najgorętsze tytuły - większość z nas niecierpliwie wyczekuje nocy z 16 na 17 czerwca, kiedy to na Max zadebiutuje 2. sezon znakomitego „Rodu smoka”.



Niestety, jeśli chodzi o premiery filmowe, w nadchodzącym tygodniu (a przynajmniej do 31 maja - HBO nie rozesłało jeszcze list nowości na pierwszą połowę czerwca) raczej nie ma co liczyć na pełnometrażowe petardy. Co nie oznacza, że nie znajdziemy pośród nich tytułu, który watro zobaczyć.