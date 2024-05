Seriale to ja mam w telewizji. Jestem zmęczony oglądaniem ich w kinie

Wybaczcie dziaderskie narzekanie już na starcie, ale za moich czasów filmy miały wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dzisiaj mają wstęp, ewentualnie kawałek rozwinięcia i cliffhangera. Hollywood z Fabryki Snów zmienia się w Żabkę - oferuje promocję na wielosztuki. Nie jest to oczywiście nowa koncepcja, ale obecnie bardziej niż wyjątkiem, wydaje się regułą. W samym zeszłym roku Fabryka Snów aż trzykrotnie dała nam "części 1". Dostaliśmy "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One", "Spider-Man: Poprzez multiwersum" oraz "Szybkich i wściekłych 10". Jakby tego było mało, parę miesięcy temu Denis Villeneuve pokazał światu drugą odsłonę swojego dyptyku na podstawie "Diuny" Franka Herberta, a za jakiś miesiąc światło dziennie ujrzy "Horyzont. Rozdział 1", do którego w sierpniu dołączy "Horyzont. Rozdział 2".



Najgorsze w tym wszystkim jest to, że filmy te wcale do najkrótszych nie należą. Każdy z wymienionych wyżej tytułów trwa grubo ponad dwie godziny. Ba! Nowemu "Mission: Impossible" i "Diunie" bliżej nawet do trzech godzin, które zresztą "Horyzont" lekko przekracza. Dobra, umówmy się: nie jest to wielki problem. 180 min w kinie jesteśmy w stanie zaakceptować, o czym świadczą sukcesy finansowe "Avengers: Końca gry", "Batmana", "Avatara: Istoty wody" i "Oppenheimera" . Jakim więc cudem, tak długie metraże wciąż twórcom nie wystarczają?