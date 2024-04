Dlaczego HBO Max nie działa? Sprawdź, co zrobić w tej sytuacji

Po wyświetleniu się komunikatu "Coś poszło nie tak" lub kodu błędu należy spróbować kilku rozwiązań, by dostać się na platformę HBO Max. Po pierwsze - warto uruchomić stronę ponownie. Jeśli korzystasz z telefonu, tabletu lub TV, wymuś zamknięcie HBO Max i otwórz aplikację ponownie. W przypadku oglądania treści na komputerze, zamknij i otwórz domyślną przeglądarkę, a następnie wróć na stronę HBO Max.



Może to być jednak kwestia nie samej strony, a konkretnego tytułu - spróbuj włączyć inną produkcję, by sprawdzić, czy problem związany jest z tą konkretną pozycją, którą właśnie oglądasz, czy błąd dotyczy jeszcze innych treści. Jeśli również to nie jest źródłem problemu, zaktualizuj HBO Max. W przypadku korzystania z aplikacji na telefonie, tablecie lub TV, otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu, z którego korzystasz, by upewnić się, że masz najnowszą wersję aplikacji HBO Max. Jeśli widzisz, że jest dostępna aktualizacji, pobierz ją i otwórz aplikację ponownie. W przypadku korzystania z HBO Max na komputerze, wykonaj "twarde odświeżenie" swojej przeglądarki.