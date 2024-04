Już niedługo platforma Max zajmie miejsce HBO Max. Jakie będą ceny nowych pakietów?

Aktualnie użytkownicy HBO Max nie mają za dużego pola do manewru, jeżeli chodzi o wybór pakietu. Jeśli chcą mieć dostęp do rozległej bazy filmów i seriali, muszą zdecydować się na płatność miesięczną w wysokości 29,99 zł lub na płatność roczną, której cena wynosi 234,99 zł. Druga opcja to oszczędność na poziomie 34% (w jej przypadku cena za miesiąc to 19,58 zł). Platforma Max, która wejdzie do Polski w czerwcu 2024 roku, będzie oferowała swoim użytkownikom trzy pakiety, ale na tym się nie skończy. Subskrybenci będą mogli wykupić sobie dodatkową ofertę o nazwie „Kanały TV i Sport”. Zapewni ona dostęp do kanałów na żywo, a wśród nich będą m.in.: TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 i Eurosport 2. Widzowie będą mogli również zapoznać się z relacjami z różnych wydarzeń sportowych. Jak zatem dokładnie będą wyglądały poszczególne pakiety oraz jaka będzie ich cena?