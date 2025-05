Nowe wieści o Nieśmiertelnym z Cavillem. To się wydarzy: start zdjęć już wkrótce

Od dłuższego czasu wiemy, że główną rolę w filmie Stahelskiego zagra Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Argylle"). Jak informuje World of Reel, reżyser ujawnił, że zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu tego roku. Jeśli zaś chodzi o premierę, twórcy przewidują, że "Highlander" trafi na duży ekran albo w 2027 roku, albo w następnym. Prawa do tej produkcji nabył Amazon/MGM, zaś autorem scenariusza jest Michael Finch, pracujący już ze Stahelskim przy ostatniej odsłonie przygód Johna Wicka. "Highlander" natykał się na wiele opóźnień, przygotowania do jego nakręcenia rozpoczęły się kilkanaście lat temu - dopiero w 2016 roku Chad Stahelski związał się z tym projektem. Teraz wygląda na to, że nareszcie dojdzie on do skutku, a biorąc pod uwagę inscenizacyjny talent reżysera, możemy się spodziewać epickiego kina.