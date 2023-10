Zespół Ich Troje szuka pracownika. Podają kwotę, ale nie mówią, co miałbyś tam robić

To, co zwykle najbardziej interesuje potencjalnych pracowników, to jednak wysokość wynagrodzenia, a w ogłoszeniach często tych widełek jednak brakuje. Wygląda na to, że Ich Troje doskonale o tym wie, dlatego umieściło informację o tym, jaka jest dolna granica zarobków. Zespół zapomniał jednak o jednym, dosyć istotnym szczególe. Wynagrodzenie wynosi bowiem od 5 tys. zł wzwyż, ale nie wiadomo, czy jest to kwota brutto czy netto. Michał Wiśniewski oprócz wypłaty oferuje także zdobycie doświadczenia, być może licząc na to, że właśnie sama praca dla Ich Troje będzie bardziej atrakcyjna niż pieniądze.