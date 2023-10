Pięć dziewczyn, które podbiły świat. Co dziś robią słynne Spice Girls?

A co dziś robi Melanie Brown, znana jako Mel B? Początkowo, w przerwie od występowania w zespole Melanie wydała debiutancki, solowy album studyjny "Hot". Główny singiel z płyty "I Want You Back", dotarł do pierwszego miejsca na UK Singles Chart i znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Miłość jest dla głupców". Inne single z tego albumu, "Tell Me" oraz "Feels So Good", pojawiły się w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii. Po podpisaniu kontraktu z niezależną wytwórnią Amber Cafe, wydała drugi solowy album "L.A. State od Mind", który promowała singlem "Today". W 2013 roku, po ośmioletniej przerwie wydawniczej zaprezentowała singiel „For Once in My Life”. Mel B miłość do muzyki dzieli z uwielbieniem do telewizji.



W 2007 roku gwiazda zajęła z Maksimem Czmerkowskim drugie miejsce w finale piątej edycji amerykańskiego "Tańca z gwiazdami". Melanie była również jurorką w australijskiej oraz brytyjskiej wersji "X Factor", jurorką w "America's Got Talent" oraz mentorką "The Voice Kids Australia". W 2012 roku współprowadziła australijski "Taniec z gwiazdami". Z kolei od 2016 roku współprowadzi brytyjską edycję "Lip Sync Battle". Prywatnie z małżeństwa z Jimmym Gulzarem ma córkę Phoenix Chi. Jest również mamą córki Angel Iris ze związku z amerykańskim aktorem, Eddiem Murphym. 6 czerwca 2007 wzięła ślub w Las Vegas z producentem muzycznym, Stephenem Belafontem, któremu w 2011 urodziła córkę Madison. Rozwiedli się w grudniu 2017 roku.



Kilka lat temu piosenkarka wydała swoją autobiografię, w której przyznała, że w 2014 roku próbowała targnąć się na życie, bo nie umiała poradzić sobie z przemocą domową. Producent Stephen Belafont, o którym pisała, zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że Melanie uzależniła się wtedy od narkotyków, co mogło doprowadzić do tragedii.