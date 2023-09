Mecze Igi Świątek na żywo w otwartej telewizji? Dobre wieści dla fanów sportu od KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również własne propozycje zmian do rozporządzenia z dnia 17 listopada 2014 roku. To m.in. zawody siatkarskiej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce oraz mecze w ramach tej imprezy poza granicami kraju z udziałem reprezentacji Polski; mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Konferencji Europy, a także mecze z udziałem zawodniczek i zawodników z Polski w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open. Najważniejsze propozycje KRRiT dotyczą oczywiście dodania do listy koszykarskich i tenisowych imprez z udziałem polskich sportowców, ale też meczy klubów z Polski w Lidze Konferencji Europy. Dotychczas nie zawsze było to regułą. Na liście brakuje m.in. spotkań polskich klubów piłki ręcznej oraz siatkówki w Lidze Mistrzów.



Zdjęcie główne: Mikolaj Barbanell/Shutterstock