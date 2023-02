Czy DiCaprio zmieściłby się na drzwiach? Cameron odtworzył scenę z "Titanica", by zamknąć dyskusję

W pierwszym dwie osoby dały radę dostać się na drzwi, ale pozostawały częściowo zanurzone w lodowatej wodzie, co uniemożliwiłoby przeżycie. Później położono je w pozycjach, w których najważniejsze narządy były wynurzone, co zwiększa szanse na - w tym wypadku drgawki ciała Jacka dałyby mu kilka godzin więcej, choć trudno powiedzieć, czy to by wystarczyło. Gdy jednak dodano do tego wszystkie wyczerpujące czynności, które mieli za sobą Jack i Rose, szansa na powodzenie malała. W tym momencie jedyną szansą na ocalenie Jacka byłaby kamizelka ratunkowa.