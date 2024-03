Jak Jason Momoa skradł serca widzów? Wybieramy najlepsze filmy i seriale z aktorem

To jeden z tych tytułów, którymi Apple TV+ zbudowało swoją markę. Dla takich właśnie seriali warto płacić za subskrypcję platformy. "See" przenosi nas do świata, w którym ludzkość utraciła zmysł wzroku. Kiedy już nauczyli się tak funkcjonować, rodzą się zdolne do widzenia bliźnięta. A co robi Jason Momoa? To co zawsze wychodzi mu najlepiej. Kopie tyłki.



Serial obejrzycie na Apple TV+.