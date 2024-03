Jason Momoa spełnia marzenia, ale nie tylko swoje. Tak pięknego dokumentu jeszcze nie widzieliście

Jason Momoa oddaje w produkcji „Na szlaku odkryć” hołd przeszłości. Szczególnie widoczne jest to, z jakim sentymentem patrzy na wszystko, co już przeminęło oraz jak bardzo ceni jednostki, które w pełni poświęciły się pielęgnowaniu pamięci o dawnych latach. Szuka piękna w miejscach odludnych lub też w niezwykle małych społecznościach wiernych i oddanych pasjonatów. Zaraża nie tylko swoimi zainteresowaniami, ale też pozytywną energią. Na chwilę możemy się wręcz przenieść do kompletnie innej rzeczywistości. Pełnej miłości, sentymentu i uśmiechu. Dosłownie wszyscy w tej produkcji mówią o sobie w samych superlatywach. Bardzo cieszą się, że aktor przyszedł do nich pewnego dnia z szalonymi pomysłami i kamerą. Niektóre osoby, które wystąpiły w projekcie, miały początkowo dość sceptyczne podejście do teoretycznie niemożliwych do zrealizowania idei. Na szczęście nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli tylko zabiorą się za to osoby w pełni oddane swoim pasjom.



Jason Momoa wystąpił właśnie w swojej najlepszej produkcji i nie ma ona nic wspólnego z kinem superbohaterskim. Sam aktor przyznaje w którymś momencie, że już od najmłodszych lat czuł swego rodzaju powołanie. Interesowało go dosłownie wszystko, co znajduje się w jego otoczeniu. Potrafił zobaczyć piękno tam, gdzie innym nawet nie chciało się spojrzeć. Odniosłam wrażenie, że powstały dokument jest jeszcze czymś więcej. Nie tylko miał oddać cześć wspaniałym i inspirującym osobom, ale też był spełnieniem marzeń. Sam w sobie. Rzadko kiedy zdarza się, żeby widzowie mogli być aż tak blisko aktora, którego uwielbiają. Nie chodzi o jego postać fizyczną, ale o serce. Ja czułam się trochę tak, jakby Jason Momoa usiadł koło mnie na kanapie i przez kilka godzin opowiadał o tym, co kocha najbardziej.



Chyba naprawdę brakowało mi tego typu tytułów. Serial „Na szlaku odkryć” pochłonął mnie całkowicie i nie wstydzę się do tego przyznać. Jest to idealna propozycja nie tylko dla oddanych fanów aktora, ale też dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na świat z nieco innej perspektywy. Zobaczyć w nim aspekty zapierające dech w piersiach. Może też znaleźć jakieś nowe hobby? Kto wie. Piękne w tej produkcji jest to, że każdy zrozumie ją i odbierze na swój własny, indywidualny sposób. Była to cudowna przygoda.



Serial „Na szlaku odkryć” można obejrzeć na platformie HBO Max.