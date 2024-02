Jerzy Stuhr kończy karierę. To będzie jego ostatnia rola

Choć Jerzy Stuhr jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów, w ostatnim czasie nie pisało ani nie mówiło się o nim dobrze. Aktor w październiku 2022 r. wsiadł do auta, kierując pod wpływem alkoholu. W drodze potrącił motocyklistę, jednak nie zatrzymał się, by sprawdzić, co się stało. Policja ustaliła, że aktor miał 0,7 promila alkoholu we krwi. Późniejsze ustalenia śledczych wykazały, że Stuhr podczas skrętu nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, doprowadzając do kolizji drogowej. Sąd skazał aktora na grzywnę w wysokości 4 tys. złotych. Stuhr stracił też prawo jazdy. Aktor zniknął też na jakiś czas z publicznego świata przez problemy ze zdrowiem.