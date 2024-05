Pewne jest, że w nadchodzącej odsłonie "Piratów z Karaibów" Disney chce franczyzę odmłodzić. W tej najbliższej odpowiadają za to Craig Mazin ("Czarnobyl", "The Last of Us") i Ted Elliot (Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły"). Projekt również jednak jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i jego szczegóły trzymane są w ścisłej tajemnicy.



