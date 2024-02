Reżyser "Jokera 2" pokazał nowe zdjęcia Lady Gagi i Joaquina Phoenixa

Joker i romantyczne sceny to chyba ostatnia rzecz, którą można sobie wyobrazić. Walentynki to jednak czas miłości dla wszystkich, nawet dla tych, którzy mają swoje za uszami. Udowodnił to Todd Phillips - reżyser filmu "Joker: Folie a Deux" udostępnił na Instagramie zdjęcia bohaterów najbardziej toksycznego romansu w uniwersum DC, czyli Jokera i Harley Quinn. W sequelu oscarowej produkcji w parę złoczyńców wcielą się Joaquin Phoenix oraz Lady Gaga. Mimo ich złowrogiej natury, wyglądają na uroczych zakochanych.