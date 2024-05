Judi Dench ze smutkiem zasugerowała, że kończy karierę. Aktorka ma poważne problemy ze zdrowiem

"Nie chcę odchodzić na emeryturę. W tej chwili nie robię nic, bo nie widzę. To jest złe" - wspominała pod koniec 2022 r. Dench w programie BBC. "Mam fotograficzną pamięć, więc jeśli ktoś mi powie: To jest twoja kwestia, mogę to zrobić". W tym samym czasie wyznała jednak, że jej partner musiał pokroić jej jedzenie, ponieważ nie widziała, co znajduje się na talerzu.