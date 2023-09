Nie sądziłam, że będę polecać program od TTV, a jednak. "Kanapowczynie" są naprawdę niezłe

Dane w Polsce odnośnie otyłości nie napawają optymizmem. Nadmierną masę ciała w Polsce ma 65, 7 proc. mężczyzn i 45, 9 proc. kobiet. Otyłość występuje u 15, 5 proc. mężczyzn i 15, 2 proc kobiet. To dane z 2023 roku. Nie wszystkie osoby mierzące się z tą chorobą, potrafią poradzić sobie same. Telewizja chętnie tworzy tego typu formaty, zapraszając do udziału osoby, pragnące zarzucić nadprogramowe kilogramy. "Kanapowczynie" to nowy program TTV, w którym bierze udział pięć kobiet ze Śląska, gdzie pod okiem kamer walczą o swoje zdrowie i wygląd. Jak wypadły pierwsze odcinki?