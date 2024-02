Ross i Rachel znowu razem. Bohaterowie "Przyjaciół" powrócili w... reklamie Uber Eats

Jakże ukochaną i uwielbianą przez fanów serialową relację postanowił wykorzystać Uber Eats. David Schwimmer oraz Jennifer Aniston otrzymali kolejną okazję, aby spotkać się na planie. Co prawda w nieco innej aranżacji, jednak wciąż nawiązując do swoich kultowych ról z „Przyjaciół”. Jest to na pewno bardzo przemyślany ruch marki, która wyraźnie postawiła na sentyment.