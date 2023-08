Nowa animacja od Netfliksa próbuje być "South Parkiem". Wyciągnięcie wtyczki będzie aktem łaski

Jak nie zalewają nas obrazkami obwisłych piersi i męskich genitaliów, to oblewają krwią. Dosłowność seksu i przerysowanie przemocy jest oczywiście domeną animacji dla dorosłych, ale to działa, tylko gdy okazuje się jedynie wierzchołkiem góry lodowej, która pod wodą skrywa chociaż najdrobniejsze znaczenia. Tutaj Helgaker i Torgersen chcą pokazać, jacy to oni są niegrzeczni, więc atakują nas kolejnymi bezeceństwami i przekraczają granicę dobrego smaku, jedynie dla samego obrzydzenia widza. Nie mają nam nic do powiedzenia i głośno o tym krzyczą. Dlatego zamiast nadeptującej społeczeństwu na odcisk satyry, dostajemy co najwyżej ekstrawagancki kabaret.