Dotychczasowy prowadzący „Familiady” przyznał, że obiła mu się o uszy ta informacja, ale nie bierze jej do końca na poważnie. Zaznaczył, że spotyka się z podobnymi spekulacjami dość regularnie. Według Karola Strasburgera raczej nie dojdzie do tego, że Przemysław Babiarz zastąpi go w programie. Podkreślił, że Babiarz zniknął ostatnio z teleturnieju „Va Banque” i nie zapowiada się na to, aby wrócił do telewizji w najbliższym czasie.