Tak to już w życiu bywa, że nie wszystko da się zaplanować. A już szczególnie nie w programach na żywo. Grunt to wyjść z niezręcznej sytuacji z twarzą, co udało się wyśmienicie Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz. Reporterka "Pytania na śniadanie" pojawiła się w poniedziałkowym wydaniu programu - nagrywała wówczas relację na żywo z dancingu międzypokoleniowego. Kiedy dziennikarka rozpoczęła rozmowę z panem Zygmuntem i zadała mu pytanie o samopoczucie, nagle niespodziewanie przerwała pogawędkę. "Przepraszam, wypadły mi zęby" - poinformowała, a relacja została prędko przerwana.