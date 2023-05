Kiedy premiera serialu "Warszawianka"? Produkcja zadebiutuje w serwisie SkyShowtime

Kiedy w 2020 roku pojawiły się pierwsze wzmianki na temat produkcji "Warszawianki", nazywanej polską wersją "Californication", pojawiły się doniesienia, że serial trafić ma do serwisu HBO. Platforma jednak w zeszłym roku porzuciła pomysł na realizację lokalnych produkcji, ale potencjał w "Warszawianki" nie został zmarnowany. Zauważył go bowiem serwis SkyShowtime, który od niedawna funkcjonuje na polskim rynku. To właśnie tam zadebiutuje nowy polski serial, na który z niecierpliwością czekają przede wszystkim fani twórczości Żulczyka.