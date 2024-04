Od premiery "Road House" z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej minęły prawie 2 tygodnie. Ostatecznie produkcja Douga Limana trafiła na małe ekrany, choć pierwotnie mieliśmy ją zobaczyć nie w serwisie Prime Video, a w kinach - wywołało to sporo kontrowersji oraz bojkot filmu, który wszczął sam reżyser. Liman stwierdził wówczas, że decyzja Amazona mocno go zabolała, ponieważ "Road House" kręcił z zamysłem, że produkcja pojawi się w kinie. Dramatyczna droga do streamingu nie przeszkodziła jednak remake'owi "Wykidajły" osiągnąć historycznego sukcesu w szeregach Amazona - tak przynajmniej twierdzi platforma.