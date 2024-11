„Konklawe” w reżyserii Edwarda Bergera adaptuje powieść Roberta Harrisa z 2016 r. w sposób niespotykanie wierny. Wszystko zaczyna się od śmierci papieża. Kolegium Kardynałów zbiera się w odosobnieniu na konklawe, by pod przewodnictwem dziekana Thomasa Lawrence’a (Ralph Fiennes) wybrać nową głowę kościoła. Przygotowania, obrady i głosowania są regularnie zakłócane i komplikowane przez kolejne rewelacje. Najpierw na miejscu zjawia się tajemniczy arcybiskup Kabulu, Beitez, który oznajmia, że zmarły papież bezpośrednio z nim współpracował i potajemnie mianował go kardynałem. Następnie jeden z kandydatów okazuje się skrywać zaskakującą tajemnicę ze swej przeszłości, inny skrupulatnie poszukuje brudów na pozostałych, a w międzyczasie okazuje się, że w papieskim pokoju w tajemnicy podjęto jeszcze kilka innych kluczowych decyzji.



Układ sił nieustannie się zmienia, a zgromadzeni nie potrafią się porozumieć. Największą przewagę zdobywają: Bellini (Stanley Tucci), liberał o poglądach bliskich zmarłemu; Adayemi (Lucian Msamati), postępowy ekonomista, ale społeczny ultrakonserwatysta; Tremblay (John Lithgow), konserwatysta głównego nurtu oraz Tedesco (Sergio Castellitto), reakcyjny tradycjonalista. Lawrence wspiera Belliniego i zależy mu na tym, by Tedesco nie doszedł do władzy. To uczciwy człowiek: nie chce walczyć za wszelką cenę, mimo że pozostali niekoniecznie stawiają sobie w tej kwestii jakieś granice. Dylematy bohatera rosną wraz z ujawnianiem kompromitujących sekretów kandydatów. Nie wie, czy silić się na bezstronność i dopuścić do wybrania kogoś niegodnego, czy może nadszarpnąć reguły i zaangażować się jeszcze bardziej.