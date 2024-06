Mroczny true crime Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Uważajcie na swoich współlokatorów

Produkcja przedstawia również tragiczną historię emerytki Anity Cowen, która zdecydowała się wynająć pokój Scottowi Pettigrew, ambitnemu prawnikowi, aby dorobić na utrzymaniu domu, gdyż ledwo wiązała koniec z końcem. Okazało się to bardzo złym pomysłem, podobnie jak wprowadzenie się weterana Jamesa "Bo" Bowdena do Tammy, wdowy po swoim koledze z wojska. Bo, który chciał pomóc Tammy w opiece nad jej synem, po serii niebezpiecznych "wypadków" szybko zorientował się, że było to nie najlepsze posunięcie.



Ostatnia historia w produkcji dotyczy filmiku z TikToka, który stał się viralem i zrobiło się o nim niezwykle głośno. W czerwcu 2020 r. troje nastolatków wyruszyło na zwiedzanie plaży w Seattle. Podążali śladami aplikacji, która generowała im losowe współrzędne. Kiedy w pewnym momencie zostali skierowani na skalistą część plaży, ich wzrok przykuła czarna walizka na kółkach, która zaklinowała się na kamieniach. Początkowo byli przekonani, że odkryli coś niezwykle cennego. Jednak kiedy jedna z dziewczyn podeszła do walizki i otworzyła ją kijem, uderzył ich smród gnijącego mięsa, a to, co było zawinięte w worki na śmieci, okazało się być ludzkimi szczątkami. Historia związana jest z Michaelem Dudleyem i dwojgiem młodych ludzi, którzy po wynajęciu pokoju od mężczyzny zniknęli.