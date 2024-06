Iwona Wieczorek: nowy trop w sprawie. Gdzie obejrzeć dokument o zaginięciu dziewczyny?

Od zaginięcia Iwony Wieczorek za dokładnie miesiąc minie 14 lat. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. 19-letnia wówczas dziewczyna po raz ostatni widziana była w jednej z dyskotek w Sopocie, gdzie udała się ze swoimi znajomymi - Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem. Wcześniej pojawili się jednak na działce babci Pawła przy ul. Reja i dopiero po północy grupa pojechała do klubu. Tam Iwona miała pokłócić się z przyjaciółką i około 3.00 w nocy opuściła imprezę, decydując się na samotny powrót do domu. O godzinie 3.07 została zarejestrowana na kamerach monitoringu miejskiego - kierowała się w stronę promenady nadmorskiej, a od domu dzieliło ją wówczas kilka kilometrów.



Po zbadaniu billingów telefonicznych przez policyjnych analityków okazało się, że Iwona kontaktowała się ze znajomymi po wyjściu z dyskoteki. Przed 4.00 rozładował jej się telefon, a o 4.12 została zarejestrowana na monitoringu ponownie - 19-latka minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie i to właśnie tam trop się urywa. Z miejsca, w którym po raz ostatni widziano ją na kamerach, do domu miała około 2 km.