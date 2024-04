"Sprawa Asunty": prawdziwa historia. Zbrodnia z serialu Netfliksa wydarzyła się naprawdę

Asunta Basterra urodziła się w 2000 r. jako Fang Young w prowincji Hunan w Chinach. W 2001 r., w wieku 9 miesięcy, została adoptowana przez Alfonso Basterrę i Rosario Porto, zamożne hiszpańskie małżeństwo z Santiago de Compostela w Galicji. Przybrany ojciec Asunty był wówczas dziennikarzem, a matka - prawniczką. Małżeństwo zdecydowało się na adopcję ze względu na chorobę Rosario, jaką był nawracający toczeń rumieniowaty, który stanowiłby dla ciąży zagrożenie.



Problemy w ich związku zaczęły się na początku 2013 r. - w styczniu Alfonso odkrył e-maile, które jego żona wysyłała do innego mężczyzny i domyślił się, że go zdradza. Orzeczenie o rozwód zostało wniesione 14 lutego, lecz z biegiem czasu para doszła do względnego porozumienia. Od tej pory Asunta spędzała swój czas raz w mieszkaniu ojca, a raz w lokum matki. Małżeństwo zbliżyło się do siebie ponownie pod koniec czerwca 2013 r. w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia Rosario. Kiedy kobieta trafiła do szpitala, jej mąż obiecał, że zajmie się zarówno nią, jak i córką, pod warunkiem, że zerwie kontakt ze swoim kochankiem.



Pierwsze niepokojące wydarzenie miało miejsce w nocy z 4 na 5 lipca. Rosario zeznała, że usłyszała wówczas hałas w pokoju córki i postanowiła sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że do mieszkania wtargnął mężczyzna, który próbował udusić Asuntę. Kobieta nie wezwała wówczas pomocy, co więcej - skłamała zaniepokojonej matce przyjaciółki swojej córki, że złożyła na policji zeznania w tej sprawie, mimo że tego nie zrobiła.