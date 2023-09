To zdjęcie pogrążyło związek i karierę Kristen Stewart. Gwiazda "Zmierzchu" nie miała łatwo

W wywiadzie dla dziennikarza Howarda Sterna gwiazda "Zmierzchu" wyjaśniła, że między nią i reżyserem nie było żadnego seksu, a jedynie pocałunki. Smutno zdradziła też, że w tamtym czasie nie tłumaczyła się z tej znajomości, bo i tak nikt by jej nie uwierzył. Cóż, kto by mi uwierzył? To nawet nie ma znaczenia. To wyglądało jakby... No wiesz, całujesz się z kolesiem publicznie, to zdecydowanie wygląda, jakbyście ze sobą sypiali - powiedziała Kristen Stewart w wywiadzie. Aktorka dodała też, że mimo wszystko ich relacja nie była "taka niewinna".



Znajomość z reżyserem położyła się cieniem nie tylko na jej związku z Pattinsonem, ale również na projekty zawodowe aktorki. Przez skandal wokół romansu Kristen straciła rolę w sequelu Królewny Śnieżki z 2016 roku. Po rozstaniu z Pattinsonem Kristen Stewart w rozmowie z mediami wyznała, że jest biseksualna. Umawiała się z piosenkarką SoKo oraz ze znaną producentką filmową, Stellą Maxwell. Aktualnie aktorka jest szczęśliwie zakochana w scenarzystce, Dylan Meyer. Para zaręczyła się ze sobą w 2021 roku. Z kolei Robert Pattinson od 2018 roku związany jest z aktorką i modelką, Suki Waterhouse. Mimo że przed laty romans Kristen i Ruperta Sandersa był skandalem, popsuł związek aktorki i nadszarpnął jej wizerunek, dziś artystka jest szczęśliwa zarówno w życiu prywatnym i spełniona zawodowo, choć dalej ma apetyt na kolejne role.



Zdjęcie główne: Andrea Raffin/Shutterstock