Gabriel Seweryn przed śmiercią opublikował dramatyczne nagranie. Prosił o pomoc

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Seweryn błaga o pomoc. Na transmisji live projektant trzyma się za klatkę piersiową, krzyczy i płacze. Według jego relacji ratownicy medyczni rzekomo odmówili zabrania go do szpitala. Projektant pojechał tam taksówką, prawdopodobnie ze swoim partnerem. Ja sobie nie wymyślam! Przyjechali i co? Boże… Zobaczcie, ku*wa, stoją, mnie tu dusi i nie chce mi nikt pomóc, słuchajcie. Ja naprawdę umrę – mówił przerażony mężczyzna w mediach społecznościowych.