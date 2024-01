Wojewódzki o współpracy z Palikotem: - To był mój największy błąd inwestycyjny

To był mój największy błąd inwestycyjny zarówno w kwestiach biznesowych jak i ludzkich. (...) Wszystkim, którzy dołączyli do tego biznesu ze względu na moją tam obecność, mogę napisać szczere PRZEPRASZAM. Podobnie jak Wy zaufałem i podobnie jak Wy poniosłem porażkę. I w tej materii ze smutkiem przyznaję - TAK TO MOJA WINA. Zostałem rozegrany jak amator. Jest mi głupio i jest mi wstyd.