W programie Wojewódzkiego na scenę wjechała kroplówka. To miał być żart?

Gdy Figurski myślał, ze tak jak to zazwyczaj w programie bywa, dostanie wodę, w studio pojawił się ratownik z kroplówką, co było nawiązaniem oczywiście do choroby dziennikarza. Michał w 2015 roku przeszedł udar, który był wynikiem nieleczonej cukrzycy. Pojawienie się kroplówki wywołało konsternację wśród publiczności, natomiast sam Figurski również odpowiednio skomentował obecność specyficznego płynu. Jaka to jest wielka sztuka człowieka wodą poczęstować i go obrazić jednocześnie - powiedział.