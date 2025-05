Na Prime Video znajdziecie film tak mocny, że trudno go obejrzeć do końca

Powiem to z pełną świadomością swych słów - "Labirynt" to w mojej ocenie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy thriller ostatnich kilkunastu lat. Pomimo dość solidnego metrażu (153 minuty) praktycznie ani na chwilę nie pozwala się nudzić, nie ma dłużyzn. Już od początku Villeneuve rysuje nam głównego bohatera w fascynujący sposób - Keller jawi się od początku jako twardy Amerykanin w średnim wieku, który spłodził syna, a teraz daje mu cenne życiowe lekcje.



Na pierwszy rzut oka jest przygotowany na wszystkie ewentualności wymagające survivalowych umiejętności, wierzy też w opiekę Boga. Poukładany według tych wartości świat mężczyzny wkrótce runie z hukiem, bowiem na zniknięcie dziecka nie da się przygotować czy wypracować jakichś konkretnych postaw. Mniej więcej w takiej sytuacji jest Keller. Ciężko mu nie współczuć, natomiast im dalej w fabularny las, tym metody, których mężczyzna używa, zwłaszcza do wydobywania informacji z Alexa, łatwiej zaliczyć do nieludzkich tortur. Villenueve w bezbłędny sposób operuje podobnymi szarościami, przede wszystkim w odniesieniu do bohaterów sprowadzonych na skraj, zdesperowanych - nie poprzestaje przy tym tylko na postaci granej przez Jackmana, pokazuje, że nie on jeden jest "odbiorcą" tej sytuacji, i że ma ona niemały wpływ na rozkład rodzinnych relacji.