Finał hitu Netfliksa jest mroczny i zarazem pełen nadziei. To jeden z najlepszych seriali platformy

Nasi bohaterowie podjęli działania, które - w zależności od ich powodzenia - mają zadecydować o losie ludzkości i hybryd. „Łasuch” ponownie najwięcej uwagi poświęca rozwojowi relacji między postaciami. Podkreśla to, jak ewoluowały, jak wpływały na zaangażowanych w nie bohaterów (i osoby postronne); wiarygodnie nakreśla zmiany w postrzeganiu pewnych aspektów rzeczywistości, stosunek do innych, stosunek do samych siebie. Duszą tej materii pozostają Gus i Jepperd, którzy zaczynali przecież jako obcy sobie ludzie, a teraz stanowią wspaniały duet - widzimy, jak daleko zaszli, jak się rozwinęli. Ich charaktery, rzecz jasna, wciąż ze sobą kontrastują, a jednak potrafią pięknie ze sobą współgrać, uzupełniać się.



W ogóle większość z tego, co „Łasuch” wcześniej robił dobrze, wciąż tak robi - a jednak kilka elementów uległo istotnej zmianie. Między innymi wspomniany wcześniej „cieplejszy” klimat. Okazuje się bowiem, że twórcy serialu postanowili tym razem odrobinę przybliżyć go tonalnie do materiału źródłowego i sięgnąć do mrocznych korzeni. I nie chodzi nawet o to, że tym razem stawka jest znacznie wyższa, w związku z czym przeszkody są trudniejsze do pokonania, a ofiara bardziej bolesna.



Szeroko pojęty mrok jest tu znacznie bardziej obfity - niezłomny duch i wielka wiara Gusa w ludzkość są wystawiane na jeszcze większe próby, a ten, choć uparcie się z nimi mierzy, tym razem chwieje się duchowo. Samobójstwa, zwłoki, traumy, cierpienie; ponura rzeczywistość, kolejne niebezpieczeństwa i rosnący strach serwują chłopcu przyśpieszony kurs dorosłości. Nasz bohater się zmieni.