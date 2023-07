Dzięki temu „Fundacja” jest serialem skrojonym pod fanów science-fiction i nie tylko. Seans utwierdza mnie w przekonaniu, że w serwisie streamingowym Apple’a można znaleźć prawdziwe perełki, których wcale nie trzeba szukać z lupą. Zdarzają się wpadki, ale i tak co drugi kafel w bibliotece prowadzi do treści jeśli nie wybitnej (a tych nie brakuje!), to co najmniej bardzo dobrej.