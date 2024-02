Krytycy miażdżą nowy film z uniwersum Spider-Mana. Jest prawie tak zły jak poprzedni

Tak źle jeszcze nie było? Nie no, uniwersum Spider-Mana nigdy do najlepszych nie należało. Jeden z dotychczasowych filmów może się nawet "pochwalić" gorszymi opiniami od "Madame Web". "Morbiusa" z Jaredem Leto krytycy zmieszali z błotem, przez co na Rotten Tomatoes ma wynik 15 proc. pozytywnych recenzji. W tym akurat wypadku ich zdanie podzielili widzowie. Nikt nie chciał tak naprawdę filmu w kinach oglądać. Produkcja poniosła porażkę w box offisie, ale potem sieć zalały memy z "it's morbin time" i Sony pomyślało sobie, że może warto wprowadzić ją na wielkie ekrany ponownie. W ten sposób tytuł... znowu zatonął.



Jak widać, Sony nie wyciąga wniosków ze swoich błędów. Dalej rozwija swoje uniwersum Spider-Mana i już zapowiedziało kolejne filmy. "Madame Web" właśnie wchodzi na ekrany światowych kin (do regularnej dystrybucji w Polsce trafi w ten piątek, 16 lutego). Opinie krytyków do wybrania się na produkcję jednak nie zachęcają, bo wynikowi tytułu na Rotten Tomatoes niewiele do "Morbiusa" brakuje.



