O tym pocałunku na gali MTV Awards mówił cały świat. Przeszedł do historii popkultury

Zresztą sceniczna bliskość między gwiazdami poruszyła niezwykle ważny temat, jakim jest solidarność ze społecznością LGBT. Wyjaśniono jednak, że pocałunek wcale nie był polityczny, a był jedynie artystycznym gestem, a to, w jaki sposób zachowywały się na scenie, będąc ponętne i seksowne, w dużej mierze nawiązywało do oryginalnego klipu Madonny z lat 80. "Like a Virgin". Sama Madonna wymyśliła sobie pewien scenariusz do tego występu, który po prostu zrealizowała. Więc nie był to żaden coming out, mimo że Madonna - jak to Madonna - kocha szokować i prowokować. Niewykluczone jednak, że gwiazdy tym gestem na scenie pomogły kobietom-lesbijkom, które bały się zrobić w tamtych czasach coming out.



Warto też dodać, że pocałunek Britney i Madonny odtworzony został też po latach. W ubiegłym roku po 19 latach obie gwiazdy na ślubie Britney z Samem Asgharim (co ciekawe, para już postanowiła wziąć rozwód) odtworzyły słynny pocałunek sprzed lat. Wspólne zdjęcie obu gwiazd w ubiegłym roku podbijało sieć. Mimo że nie był to tak spektakularny gest, jak w 2003 roku, to i tak wzbudził ogromne emocje. Sam pocałunek w 2003 roku odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie, przyćmiewając show wszystkich trzech gwiazd. Przypomnijmy sobie, jak Britney, Christina i Madonna prezentowały się wtedy na scenie MTV Music Awards.