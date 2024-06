Fani Madonny pozwali Madonnę, bo spóźniła się na koncert

"The Guardian" przypomniał treść dokumentu, w którym fani podkreślili, że nie zdecydowaliby się na kupno biletów na koncert Madonny, gdyby wiedzieli, że zakończy się on o 1.00 w nocy. Nie był to jednak jedyny problem - Fellows i Alvarez stwierdzili, że spore opóźnienie właściwie uniemożliwiło im powrót transportem publicznym, co w konsekwencji zwiększyło koszt podróży taksówką (ceny w aplikacjach po zakończonym koncercie były większe niż zazwyczaj). Innym argumentem był fakt, że koncert odbył się w środku tygodnia, w związku z czym po zakończonym koncercie fani nie mogli się wyspać, ponieważ musieli wstać wcześnie rano, aby iść do pracy.