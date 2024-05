Madonna zagrała darmowy koncert w Brazylii. Zebrała absurdalnie liczną publiczność

The Celebration Tour to już 12. trasa koncertowa Madonny, która, po perturbacjach w związku z pobytem artystki na oddziale intensywnej terapii, ostatecznie rozpoczęła się 14 października 2023 r. koncertem w Londynie. Madonna pod koniec czerwca minionego roku trafiła bowiem do szpitala po tym, gdy straciła przytomność w swoim mieszkaniu. Piosenkarka doznała wstrząsu septycznego, czyli najpoważniejszego i prowadzącego nawet do śmierci powikłania sepsy.



Po odwiedzeniu Europy wokalistka wyruszyła do Ameryki Północnej, a jej ostatni występ odbył się 26 kwietnia 2024 r. w Meksyku. To jednak nie tam zakończyła się trasa koncertowa Madonny - piosenkarka postanowiła zaskoczyć swoich fanów wyjątkowym występem, który okazał się być spektakularnym zwieńczeniem 40-lecia jej działalności muzycznej.