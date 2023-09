Gessler potłukła talerze pod studiem "Dzień Dobry TVN". Zrobiła to w słusznym celu

Ale ponieważ, że nie jesteśmy na "Kuchennych Rewolucjach", ponieważ jesteśmy w Warszawie i wszyscy jesteśmy dobrze przebudzeni, w związku z tym budzę wyłącznie młode kobiety, które nie chcą iść na wybory, którym się wydaje, że wszystko będzie samo, że mężowie wszystko załatwią i chowają głowę w poduszkę. Od nich zależy los ich córek, naszych babć, wszystkich kobiet w Polsce. Niech one wezmą losy w swoje ręce, więc je tłukę, tłukę je tak, żeby się wreszcie OBUDZIŁY! DOSYĆ TEGO! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś zrobi? Kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju! Do wyborów mają iść! Mają iść do wyborów!

nawoływała Magda Gessler, rzucając talerzami.