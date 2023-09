To nie pierwszy raz, gdy Robert Kozyra w mocnych słowach komentuje poczynania kobiet. Wcześniej krytykował Julię Wieniawę za to, że została jurorką "Mam talent", przy okazji mówiąc, że w "każdej roli jest drewniana". Dostało się też Małgorzacie Rozenek. Dziennikarz przyznał, że Rozenek nie ma talentu do prowadzenia programów na żywo. Miał oczywiście na myśli "Dzień Dobry TVN".